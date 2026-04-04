Balıkesir Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 4 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu, mevsim normallerine yakın ılıman sıcaklıklarla başlıyor. Gün içinde 13-14 derece iken, akşam saatlerinde bu değerlerin 8-9 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı sabah 15 km/saat, öğle saatlerinde ise 21 km/saat seviyelerine çıkacak. Nem oranı %74 ile %88 arasında değişecek. Bu nedenle, dışarıda vakit geçireceklerin hava koşullarını dikkate alarak hazırlıklı olmaları öneriliyor.

Seray Yalçın

Balıkesir'de 4 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu yerel halk ve ziyaretçiler için önem taşıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 13 - 14 derece civarında olacak. Bu sıcaklık mevsim normallerine yakın ve ılıman bir hava gösteriyor.

Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklıkların 8 - 9 dereceye düşmesi öngörülüyor. Bu durum, akşam ve gece serin hava etkisi yaratabilir. Akşam planları yapanların hafif bir mont veya ceket bulundurmaları yararlı olacaktır.

Rüzgarın orta şiddette eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde rüzgar hızı yaklaşık 15 km/saat olacak. Öğle saatlerinde bu hız 21 km/saat civarına çıkacak. Rüzgarlı günlerde açık hava etkinlikleri planlamak zorlaşabilir. Bu durumlarda şemsiye yerine yağmurluk tercih edilmelidir.

Nem oranı %74 ile %88 arasında değişecek. Bu durum, havanın biraz daha nemli olacağını gösteriyor. Nemden rahatsız olanlar için bu konu önemlidir. Nemli havalarda terletmeyen kumaşlardan yapılmış giysiler seçilmelidir.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişken olacak. 5 Nisan Pazar günü hava sıcaklıkları 14 - 15 derece seviyelerinde bekleniyor. Hafif yağışlar görülebilir. 6 Nisan Pazartesi günü sıcaklıkların 16 - 17 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor.
Bol güneş ışığı altında açık hava koşulunun hakim olacağı öngörülüyor. 7 Nisan Salı günü ise sıcaklıkların 19 - 20 dereceye ulaşması bekleniyor. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olabilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar önerilmektedir. Dışarıda vakit geçirecekler nem oranını göz önünde bulundurmalıdır. Terletmeyen kumaşlardan yapılmış giysiler yine tercih edilmelidir.

Balıkesir'de 4 Nisan Cumartesi günü hava gündüz saatlerinde ılıman olacak. Akşam saatlerinde serin bir seyir izleyecektir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve güneşli koşulların hakim olması bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Bu, konforlu ve keyifli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

