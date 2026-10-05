Balıkesir Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

5 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu keyifli bir atmosfer sunuyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hava, genel olarak hafif bulutlu ve güneşli. Bu dönem tipik iklim koşullarını yansıtıyor. Hafif bir rüzgar, sıcak havanın serinliğini dengeliyor. Piknik yapmak veya yürüyüşe çıkmak için uygun bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu bazı sürprizler içerebilir. Salı gününden itibaren sıcaklık 18 - 21 derece arasında olacak. Hava, bulutlu ve ara ara yağışlı geçecek. Dış mekan etkinliklerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkacaklar için ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemli.

Balıkesir'deki hava koşulları hayatı etkiliyor. Takip edilmesi gereken bazı unsurlar mevcut. Eğer hafif yağışların olacağını düşünüyorsanız, yanınıza küçük bir şemsiye almanız iyi bir fikir. Soğuk rüzgârlara karşı kalın bir üst giysi tercih etmek de yararlı olacaktır.

Sonbahar, ani sıcaklık değişikliklerine açık bir dönemdir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek akıllıca. Gün içindeki hava sıcaklıklarına göre esnek bir hazırlık yapmalısınız. Balıkesir’in mevsimsel geçiş dönemlerini değerlendirmek için hava durumunu takip edebilirsiniz.

5 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu tatminkar. Dış mekan etkinlikleri için uygun bir süreçteyiz. Kısa süreli yağışlara karşı hazırlıklı olun. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Her an tetikte olmalı ve hava koşullarına karşı hazırlığınızı yapmalısınız.