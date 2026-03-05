Balıkesir Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe günü Balıkesir'de hava durumu bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında. Gece ise sıcaklık 3 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %81 seviyesinde olacak. Rüzgarın hızı 1.1 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 08:11, gün batımı saati ise 18:31'dir.

Balıkesir'deki hava durumu özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi verebilir. Günün erken saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksek olacağı için terleme ve rahatsızlıklar yaşanabilir. Hafif ve nefes alabilen kumaşlardan kıyafetler seçmek, gün boyunca rahatlık sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer koşullarda devam edecek. Cuma günü sıcaklık 14 derece civarında. Cumartesi günü ise sıcaklık 9 derece civarında olacağı öngörülüyor. Bu durum, erken ve geç saatlerde serinlik hissinin devam edeceğini gösteriyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Nem oranının yüksek olması nedeniyle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sis ve buğulu hava koşulları oluşabilir. Sürücüler, görüş mesafesinin azalabileceğini unutmamalıdır. Bu durumda, hızlarını düşürmeli ve trafik kurallarına uymalıdır. Yaya olarak dışarıda dikkatli olunmalı, kaygan zeminlere karşı uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.

Balıkesir'de 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve serin geçecek. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, gün boyunca rahat ve güvenli bir deneyim sağlayacaktır.