Balıkesir Hava Durumu! 05 Mayıs Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 5 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu 20 derece civarında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 ile 22 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 5 ile 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu durum ılıman bir hava anlamına geliyor. Balıkesir'deki hava durumu rahatlatıcı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığının 23 ile 25 derece arasında olması tahmin ediliyor. 7 Mayıs Perşembe günü ise sıcaklığın 25 ile 27 dereceye yükseleceği öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, sıcak ve güneşli bir hava beklediğimizi gösteriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde hava serin olabilir. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkisi artabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir. Bu şekilde Balıkesir'de hava durumunun keyfini çıkarabilirsiniz.