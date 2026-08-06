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Balıkesir Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu, 6 Ağustos 2026 tarihinde sıcak ve açık olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 21 ile 39 derece arasında değişecek. Nem oranının %19 civarında, kuzeydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızında rüzgarın eseceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de bu sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi ve gölgede kalması önemli olacaktır.

Balıkesir Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve açık. Gün boyunca hava sıcaklığı 21 ile 39 derece arasında olacak. Nem oranı %19 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, Balıkesir'de hava durumunun sıcak ve açık olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 7 Ağustos Cuma günü, hava sıcaklığı 19 ile 38 derece arasında olacak. Nem oranı %23 civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. 8 Ağustos Cumartesi günü ise hava sıcaklığı 20 ile 37 derece arasında değişecek. Nem oranı %20 civarında olacak ve rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Bu veriler, Balıkesir'de hava durumunun sıcak ve açık kalacağını gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler önlemler almalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eseceği için deniz kenarında dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle dalgalar oluşabilir. Bu önlemler, Balıkesir'de hava koşullarında daha konforlu ve güvenli bir deneyim sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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