Balıkesir Hava Durumu! 06 Ekim Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir hava durumu, 6 Ekim Salı 2026 itibarıyla oldukça ılımdır. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarındadır. Öğleye doğru bu sıcaklık 20 dereceye ulaşacaktır. Öğleden sonra hafif bir sıcaklık artışı bekleniyor. Gün boyu hava 21-22 derece arasında seyredecektir. Bugünkü hava güneşli. Dışarı çıkmak ve doğanın tadını çıkarmak için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklikleri bekleniyor. Özellikle 7 Ekim Çarşamba ve 8 Ekim Perşembe günlerinde parçalı bulutluluk yaşanması tahmin edilmektedir. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında dalgalanabilir. 9 Ekim Cuma günü Balıkesir’de bulut artışları ve hafif yağışlar görülebilir. Hava sıcaklıkları 17 dereceye kadar düşecektir. Serin hava, akşam saatlerinde hissedilecektir.

Hava durumu açıkken etkinlikler oldukça keyiflidir. Ancak ilerleyen günlerde değişiklikler olabilir. Dışarıda uzun süre duracaksanız hafif bir ceket almak iyi bir fikir. Mevsim geçişlerini dikkate almak önemlidir. Ayrıca ani rüzgarlara karşı hazırlıklı olmak akıllıca olacaktır. Güneşli günlerde koruyucu kremler kullanmak cilt sağlığınızı korur.

Balıkesir’de bugün güzel hava koşulları var. Ancak önümüzdeki günlerin hava durumunu göz önünde bulundurmak gerekir. Hava şartları ne olursa olsun doğanın güzelliklerini keşfetmek her zaman keyiflidir.