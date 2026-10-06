Bebeğinizin gelişiminde bu işaretleri gözden kaçırmayın

Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında yaptığı açıklamada, özellikle riskli bebeklerin gelişimlerinin yakından takip edilmesinin ve gerekli durumlarda fizik tedavi ile rehabilitasyona erken başlanmasının önemine dikkat çekti.

Serebral palsi, gelişimini tamamlamamış beyinde doğum öncesinde, doğum sırasında veya doğum sonrasında meydana gelen hasarlar sonucunda ortaya çıkabilen hareket ve duruş bozukluklarıyla seyreden bir durum olarak biliniyor. Ancak serebral palsinin yalnızca hareket kısıtlılığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, çocukların sahip oldukları becerilerin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında ailelere önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. İçağasıoğlu, özellikle gelişim basamaklarındaki gecikmelerin aileler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ERKEN DOĞAN BEBEKLERDE RİSK DAHA YÜKSEK

Serebral palsi gelişiminde prematüre doğum ve düşük doğum ağırlığının önemli risk faktörleri arasında bulunduğunu belirten Prof. Dr. İçağasıoğlu, gebelik döneminde annenin alkol ve sigara kullanması, bazı ilaçlara maruz kalması ve geçirilen enfeksiyonların da risk oluşturabileceğini söyledi. Doğum sonrasında bebekte meydana gelen beyin kanamalarının ve ağır enfeksiyonların da serebral palsi açısından risk oluşturabildiğini belirten Prof. Dr. İçağasıoğlu, son yıllarda bazı genetik bozuklukların da serebral palsi benzeri tablolara yol açabildiğinin ortaya konulduğunu ifade etti.

GELİŞİM BASAMAKLARI YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ

Serebral palsinin erken dönemde fark edilmesinde gelişim basamaklarının takip edilmesinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. İçağasıoğlu, “Bebeğiniz 2 aylıkken sırtüstü yattığı pozisyonda başını hafifçe kaldıramıyorsa, 3 aylıkken yüzüstü pozisyonda başını kaldıramıyorsa veya 18 aylık olmasına rağmen halen yürümüyorsa dikkatli olmak gerekiyor. 24 aylık olduktan sonra halen tek kelimeleri yoksa ya da iki kelimelik cümleler kuramıyorsa serebral palsi açısından değerlendirilmesi gerekebilir” dedi. Bu tür gelişimsel gecikmelerin farklı nedenlerden de kaynaklanabileceğini vurgulayan Prof. Dr. İçağasıoğlu, belirtilerin görülmesi halinde ailelerin çocuk nörolojisi uzmanına başvurmasının önemli olduğunu söyledi.

TEK BİR TANILAMA YÖNTEMİ BULUNMUYOR

Serebral palsinin tanısında tek bir test veya kesin bir tanı yönteminin bulunmadığını belirten Prof. Dr. İçağasıoğlu, “Serebral palsinin bugün kesin bir tanı yöntemi, tek bir tanı yöntemi yok. Bu nedenle gelişim basamaklarını hem hekimlerin hem de ailelerin çok iyi takip etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Çocuğun gelişiminde gecikme veya daha önce kazanılmış bir beceride gerileme görülmesinin de mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. İçağasıoğlu, erken farkındalığın takip ve destek sürecinin zamanında başlamasına katkı sağladığını söyledi.

ERKEN FİZİK TEDAVİ ÖNEMLİ

Serebral palsinin kesin bir tedavisinin bulunmadığını ancak erken dönemde başlanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının çocukların gelişimini desteklediğini belirten Prof. Dr. İçağasıoğlu, özellikle prematüre doğan, düşük doğum ağırlığı bulunan veya başka risk faktörleri taşıyan bebeklerin erken dönemde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. İçağasıoğlu, “Prematüre doğan, düşük doğum ağırlığı olan ve risk faktörleri bulunan bebekleri genellikle çok erken dönemde, bebekte hiç bir bulgu ya da belirti olmasa bile fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne yönlendiriyoruz. Ne kadar erken fizik tedaviye başlanırsa oluşabilecek sorunların önüne geçme açısından o kadar erken adım atılmış olur” diye konuştu.