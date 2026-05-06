Balıkesir Hava Durumu! 06 Mayıs Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 20 derece civarında olacağı öngörülüyor. Sabah saatlerinde ise sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek. Hava sabah saatlerinde açık kalacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21 dereceye ulaşacak. Havada az bulut beklentisi var. Akşam saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında kalacak. Hava akşam saatlerinde yine açık olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hava gece boyunca açık kalacak. Rüzgar sabah saatlerinde 8 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgarın hızı 11 km/saat olacak. Akşam saatlerinde de 11 km/saat hızında esecek. Gece saatlerinde rüzgar 6 km/saat olacak. Rüzgarın yönü sabah doğudan esecek. Gündüz güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan esecek. Gece ise rüzgar güneyden esmeye başlayacak. Nem oranı sabah %81 olacak. Gündüz %42, akşam %52 ve gece %82 oranında nem bekleniyor.

Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 7 Mayıs Perşembe günü sıcaklığın 24 derece civarında olması bekleniyor. 8 Mayıs Cuma günü sıcaklığın 23 dereceye çıkacağı öngörülüyor. 9 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık tekrar 24 dereceye ulaşacak. 10 Mayıs Pazar günü ise 25 derece olması tahmin ediliyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Gündüz hava sıcaklıkları 20 derece ortalamasında olacağı için hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşamları hava serinleyebilir. Yanınıza hafif bir ceket veya hırka almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkisi artabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de sağlık açısından önemlidir. Bu şekilde Balıkesir'de hava durumunun keyfini çıkarabilirsiniz.