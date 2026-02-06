Balıkesir Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 16 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 3.6 kilometre olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 08:10, gün batımı saati ise 18:32'dir.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişecek. Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 18 dereceye çıkması bekleniyor. Hafif yağmurlu bir gün yaşanacak. Pazar gününde sıcaklıklar 15 derece civarında olacak. Sağanak yağışlar görülebilir. Pazartesi günü sıcaklık 13 dereceye düşecek. Çok bulutlu bir gün olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek gerekecek. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlardan kaçınılması önerilir. Hava durumuna göre planlarınızı yaparken, güncel hava raporlarını takip etmek önemlidir.