HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu olarak tahmin ediliyor. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %85 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise saatte 3.6 kilometre olarak ölçülecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Cumartesi günü 18 dereceye kadar çıkması planlanan sıcaklıklara rağmen, yağışlı günlerin gerektirdiği önlemler alınmalı.

Balıkesir Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Balıkesir'de 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 16 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 3.6 kilometre olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 08:10, gün batımı saati ise 18:32'dir.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişecek. Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 18 dereceye çıkması bekleniyor. Hafif yağmurlu bir gün yaşanacak. Pazar gününde sıcaklıklar 15 derece civarında olacak. Sağanak yağışlar görülebilir. Pazartesi günü sıcaklık 13 dereceye düşecek. Çok bulutlu bir gün olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek gerekecek. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlardan kaçınılması önerilir. Hava durumuna göre planlarınızı yaparken, güncel hava raporlarını takip etmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı!Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı!
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildiKameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski belediye başkanı, tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

Eski belediye başkanı, tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

SON DAKİKA: Zeydan Karalar tahliye edildi

SON DAKİKA: Zeydan Karalar tahliye edildi

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.