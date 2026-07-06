Balıkesir Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Balıkesir'de hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 30 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 18 dereceye düşecek. Nem oranı %59 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı saatte 13 kilometre civarında seyredecek. Bu koşullar, Balıkesir'de keyifli bir hava durumu sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Temmuz Salı günü, gündüz sıcaklıkları 31 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 14 dereceye ulaşacak. 8 Temmuz Çarşamba günü, gündüz sıcaklıkları 32 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları 13 derece olacak. 9 Temmuz Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları 34 derecelere ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 18 dereceye yükselecek. 10 Temmuz Cuma günü, gündüz sıcaklıkları 32 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 16 derece olacak. Hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takılmalı. Güneş kremi kullanmak da önemli bir önlem. Ayrıca, bol su içmek zararlara karşı koruma sağlar. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler giyilmelidir. Spor yaparken aşırı sıcaklardan kaçınılmalı. Gerektiğinde ara vermek, sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Bu koşullarda güneşten korunmak önemli. Bol su içerek keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.