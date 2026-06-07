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Balıkesir Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 7 Haziran 2026 Pazar günü yaz havası etkili olacak. Gündüz sıcaklık 29 dereceye ulaşacak, akşam 27 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 20 derece civarında seyredecek. Kuzeyden esecek rüzgarın hızı saatte 12 kilometre olacak. Gündüz nem oranı %45, akşam %52 seviyelerinde gerçekleşecek. Bu sıcak günlerden yararlanmak isteyenler için dikkatli olmaları, güneşten korunmaları ve bol su tüketmeleri önemli.

Balıkesir Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Balıkesir'de 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu yaz mevsimini yansıtıyor. Gündüz, hava sıcaklığı 29 derece civarında olacak. Az bulutlu bir gökyüzü hakim. Akşam saatlerinde sıcaklık 27 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı ise 20 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %45, akşam %52 civarında olacak.

Bugünkü hava durumu, yazın keyfini çıkarabileceğiniz bir gün sunuyor. Gündüz sıcaklık 29 derece seviyesinde kalacak. Az bulutlu bir gökyüzü göreceğiz. Akşam sıcaklığı 27 dereceye inecek. Gece sıcaklığı ise 20 derece dolaylarında olacak. Kuzey yönünden esecek rüzgarın hızı saatte 12 kilometre olacak. Nem oranı ise gündüz %45, akşam saatlerinde %52 seviyelerinde yer alacak.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Haziran Pazartesi güneşli bir gün bizleri bekliyor. Hava sıcaklığının 31 derece civarında olması bekleniyor. 9 Haziran Salı günü sıcaklık 30 derece civarında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü ise hava sıcaklığı 29 derece dolaylarında seyredecek. Bu tarihlerde hava genellikle açık olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda olacaksanız dikkatli olmalısınız. Güneş ışınları dik açıyla gelir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak cildinizi koruyacaktır. Bol su içerek su dengenizi koruma özen göstermelisiniz. Sıcak havalarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlıklı olacaktır. Serin ortamlarda vakit geçirmek ise size iyi gelecektir. Bu önlemler sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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