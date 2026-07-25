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Bingöl'de kavga! 9 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

Bingöl'de kavga! 9 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada iki aileden 9 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi ile Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarma ekipleri taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl
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