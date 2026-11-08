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Balıkesir Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 08 Kasım 2026 tarihli hava durumu, ilgi çekici bir tablo sunuyor. Sıcaklık ortalama 20 derece civarında seyrediyor. Hava kapalı ve yerel yağışlar etkili olacak. Rüzgar hafif eserken, yüksek nem oranı dışarıda vakit geçirenleri hazırlıklı olmaya zorluyor. Gelecek günlerde hava durumu belirsizlikler içerebilir. Özellikle etkinlik planlayanlar, hava tahminlerini dikkate alarak uygun kıyafet ve ekipman seçimi yapmalıdır.

Balıkesir Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 08 Kasım Pazar 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu ilgi çekici. Şehirdeki sıcaklık ortalama 20 derece civarında seyrediyor. Hava genelde kapalı. Zaman zaman yerel yağışlar etkili olacak. Özellikle sabah saatlerinde başlayan yağışlar, gün boyunca devam edecek. Hava durumu raporlarına göre, Balıkesir'de rüzgar hafif esiyor. Nem oranı oldukça yüksek. Dışarıda zaman geçireceklerin uygun kıyafet seçimi yapmaları öneriliyor. Bugünkü hava durumu merak edenler için, şemsiyelerini yanlarına almaları faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde hava durumu belirginleşecek. Pazartesi günü sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Etkili yağışlar yerini daha az bulutlu bir havaya bırakacak. Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu, dışarıda etkinlik düzenlemek isteyenler için güzel bir fırsat sunabilir. Cuma ve Cumartesi günleri yeniden ufak yağışlar olabilir. Havanın toparlanma çabası olsa da, dikkatli olmakta fayda var.

Bu dönemlerde hava koşullarına göre hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıda geçireceğiniz zaman keyifli olacaktır. Havanın değişkenliği nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Sabah saatlerindeki serin havadan etkilenmemek için bu önemlidir. Dış mekan etkinlikleri planlarken hava tahminlerini dikkate almak gerekir. Olumsuz hava şartlarından etkilenmemek için, şemsiyenizi ya da yağmurluğunuzu yanınıza almayı unutmayın. Bu, Balıkesir'deki iklim koşullarında oldukça önemlidir.

Hava durumu çeşitli sürprizler sunmaya devam ediyor. Bugünkü durum, haftanın ilerleyen günleri için ipuçları veriyor. Hava şartları sıkça değişebilir. Bu nedenle, iklim koşullarına göre esnek planlar yapmak en iyisidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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