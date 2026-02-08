Balıkesir Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu önemli bir konudur. Yani, yerel halk ve ziyaretçiler için bu bilgi büyük önem taşır. Hava durumu, bardaktan boşanırcasına sağanak yağışlarla geçecektir. En düşük sıcaklık 4 dereceye, en yüksek sıcaklık ise 10 dereceye ulaşacaktır. Nem oranı %92 seviyelerinde olacaktır. Rüzgar hızı 11 km/saat civarında ölçülecektir.

Bu tür hava koşullarında dikkatli olmak gerekir. Özellikle dışarıda vakit geçirenler için tedbir almak önem taşır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınılmalıdır. Kaygan zeminlere karşı ise dikkatli olunmalıdır. Yüksek nem oranı, vücut ısısının dengelenmesini zorlaştırabilir. Uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Islak zeminlerde düşme riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu değişiklik gösterecektir. Pazartesi günü bulutlu bir hava beklenmektedir. Salı günü hafif yağmur beklenmektedir. Çarşamba günü ise kısmen güneşli bir hava olacaktır. Sıcaklıklar 3 derece ile 12 derece arasında değişiklik gösterecektir. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, 8 Şubat 2026 Pazar günü Balıkesir'de yağışlı ve serin bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerdeki hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Güncel hava durumunu takip etmek önem taşır. Planlarınızı buna göre düzenlemek akıllıca olacaktır.