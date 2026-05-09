Balıkesir Hava Durumu! 09 Mayıs Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Şehrin genel olarak ılıman bir gün geçireceği anlaşılıyor.

10 Mayıs Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 24 ile 27 derece arasında değişecek. 11 Mayıs Pazartesi günü ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Bu gün için sıcaklıklar 15 ile 28 derece arasında değişecek. Balıkesir’de önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Sıcaklıklar ılıman seviyelerde olacak. Bu nedenle hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar hızı düşük seviyelerde kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak.

