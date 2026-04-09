Balıkesir Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Bölge sakinleri için koşullar farklılık gösterecek. Sıcaklıklar 13 - 14 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde bölgesel düzensiz yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

10 Nisan Cuma günü sıcaklık 15 - 16 derece arasında değişecek. Bölgesel düzensiz yağışlar devam edecek. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıklar 12 - 14 derece arasında olacak. Yağışlı koşullar bu günlerde de sürecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmalısınız. Araçların düzenli bakımı, olası aksaklıkların önüne geçer.

Nisan ayı Balıkesir'de genellikle 12 - 18 derece arasında sıcaklıklarla geçer. Nem oranı ise %68 civarındadır. Bu dönemde ortalama 7 gün yağışlı geçmektedir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Balıkesir'de 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Takip eden günlerde de benzer bir hava durumu sürecek. Hava durumu tahminlerini düzenli olarak takip etmeniz önerilir. Günlük aktivitelerinizi buna göre planlamalısınız.