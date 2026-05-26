Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı: "Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel cephesine göndermelerin de yer aldığı dikkat çeken bir bayram mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

"NE YALANLAR VE NE DE ARAMIZA ÖRÜLMEK İSTENEN DUVARLAR..."

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel cephesine göndermelerin de bulunduğu bayram mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kardeşlerim, Değerli Yol Arkadaşlarım, Bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken; içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar; hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Bizler; tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgârı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum."

