Balıkesir Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Ocak 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklıkları 7 - 8 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 2 - 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklıklar gündüz 2 derece, gece -4 derece civarında. Rüzgar kuzey yönünden saatte 16 - 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı %72 - %93 arasında değişecek. Bu koşullara göre, Balıkesir'deki hava durumu soğuk ve yağışlı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklıklar 2 - 13 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Pazar günü sıcaklıklar 2 - 9 derece olacak. Yer yer sağanak yağmur görülebilir. Pazartesi günü ise sıcaklıklar 3 ile -6 derece arasında değişecek. Yer yer hafif kar sağanakları bekleniyor. Balıkesir'de hava durumu yine soğuk ve yağışlı olacak.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde sıcak içecekler tüketmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için önlemler alınmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak önerilir. Bu tedbirler, Balıkesir'deki hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.