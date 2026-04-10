Balıkesir Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 10 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu olacaktır. Hava serin bir şekilde başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ortalama 6 km/saat civarında seyredecek. Bugün hava durumu serin ve hafif yağmurlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Nisan Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında, gece sıcaklığı ise 3 derece civarında olacak. 12 Nisan Pazar günü de hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıklar gündüzleri 14 derece civarında, geceleri ise 2 derece civarında olacak. 13 Nisan Pazartesi günü hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 17 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 6 derece civarında seyredecek. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu açık ve güneşli olacak.

Bugün Balıkesir'de serin ve hafif yağmurlu hava var. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye ve kalın giysiler almanız önerilir. Önümüzdeki günlerde hava açık ve güneşli olacak. Bu dönem açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.