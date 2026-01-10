Balıkesir Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu bölge sakinleri için değişiklikler sunuyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 13 derece arasında değişecek. Rüzgar etkisiyle hava daha soğuk hissedilecek. Orta şiddetli yağışların görülmesi bekleniyor. Balıkesir'deki hava durumu yağışlı ve rüzgarlı bir gün olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları 1 ile 10 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar görülecek. 12 Ocak Pazartesi günü daha soğuk bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar -5 ile 3 derece arasında değişecek. Kar yağışı ihtimali bulunuyor. 13 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları -6 ile 3 derece arasında olacak. Güneşli ile parçalı bulutlu arası bir hava hakim olacak.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, Balıkesir'de yaşayanların hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Yağışlı ve rüzgarlı günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Sağlam ayakkabılar da kullanılmalıdır. Soğuk havalarda kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Kar yağışı beklenen günlerde yollarda buzlanma olabilir. Dikkatli olunmalı ve ulaşım planları gözden geçirilmelidir. Bu önlemler Balıkesir'deki hava koşullarına karşı güvenli bir deneyim sunacaktır.