Balıkesir Hava Durumu! 10 Şubat Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 10 Şubat 2026 Salı günü havanın genel durumu bulutlu ve hafif yağışlı olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklar 6 - 8 derece civarında seyredecek, gece ise 1 - 3 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı 9 - 11 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değerleri artarak 15 - 17 dereceye kadar yükselebilecek. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak ve hafif yağışlara karşı önlem almak önemli.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava durumu genel olarak bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 6 - 8 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 - 3 derece düşecek. Rüzgar 9 - 11 km/saat hızında esecek. Nem oranı ise %50 civarında olacak. Bu koşullar altında, Balıkesir'de hava durumu serin ve hafif yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde, 11 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 10 - 12 dereceye yükselecek. 12 Şubat Perşembe günü hava sıcaklığı 13 - 15 derece olacak. Bu günlerde daha ılıman bir hava bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü ise hava sıcaklığı 15 - 17 derece arasında değişecek. Hafif yağışlı bir gün görülecek. Bu dönemde Balıkesir'de ılıman hava hakim olacak.

Bu hava koşullarına göre, bugünkü hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Hafif yağışlara karşı şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemli. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı ise kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde giysilerin katlarını çıkarıp giymek de önemlidir.

