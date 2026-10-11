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Balıkesir Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 11 Ekim Pazar 2026 tarihi, sonbaharın hafif yüzünü sunuyor. Güneşli bir sabah, 20 derece civarında sıcaklık ve açık gökyüzü, dış mekan etkinlikleri için cazip bir atmosfer oluşturdu. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşüşü bekleniyor. Hava durumu değişkenliğine dikkat etmek, şemsiye bulundurmak ve kıyafetleri uygun seçmek önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında dalgalanabilir.

Balıkesir Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 11 Ekim Pazar 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu sonbaharın hafif yüzünü gösteriyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında. Güneşli bir sabah geçiren Balıkesirli vatandaşlar, gün içinde açık gökyüzü ile keyifli vakit geçiriyor. Havanın sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Nem oranı ise gündelik aktiviteleri etkilemeyecek seviyelerde. Rüzgar, ılımlı bir şekilde esiyor. Baharın sıcak günlerini aratmayan bir atmosfer var.

Balıkesir'de açık hava etkinlikleri için güzel bir hava bulunuyor. Parklar ve sahil bölgeleri, doğada vakit geçirmek isteyenler için cazip. Ancak sonbahardaki hava değişkenliği unutulmamalı. Akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklık düşebilir. Geceyi serin geçirmek gerekecek. Akşam planı yapanların kıyafetlerini ona göre ayarlaması önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Sıcaklıklar birkaç gün boyunca 20 derece civarında kalacak. Yer yer 18 dereceye düşme ihtimali var. Ancak sıcaklıkların 21 ile 23 derece arasında dalgalanacağı öngörülüyor. Gök gürültülü sağanak akşamları ve hafif yağış gündüzleri bekleniyor. Dışarıda olmak isteyenlerin hazırlıklı olması faydalı.

Hava durumu değişikliklerine karşı önlem almak önemli. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Sıcak günlerde hava durumu bilgisine sahip olmak, planlarınızı yönetmenize yardımcı olur. Balıkesir'deki hava durumu tahminlerini takip etmek faydalıdır. Sonbaharın getirdiği değişken hava şartları, her an değişebilir. Esnek bir program oluşturmak ve hava koşullarına uygun giyinmek gününüzü daha keyifli hale getirebilir.

Balıkesir için 11 Ekim Pazar 2026 tarihi elverişli görünüyor. Ancak dikkatli olmak ve hava durumuna göre tedbir almak, planlarınızı daha sorunsuz hale getirir.

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hava durumu Balıkesir
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