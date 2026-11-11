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Balıkesir Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

11 Kasım 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu, 19 ile 22 derece arasında değişen sıcaklıklarla oldukça elverişli. Açık havanın tadı, dışarda vakit geçirenlere keyif verecek. Çiftçiler için de güneşli hava, tarım faaliyetleri açısından avantaj sağlıyor. Ancak, hava koşullarının aniden değişebileceği unutulmamalı. İlerleyen günlerde sıcaklıklar 17 - 21 derece civarında seyredecek. Hafif yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Balıkesir Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

11 Kasım 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu oldukça uygun. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında. Genel olarak havanın açık olması bekleniyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirecekler için keyifli bir gün işaret ediyor. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Gün ilerledikçe güneşin etkisi, ılıman bir sıcaklık oluşturacak.

Balıkesir'deki hava durumu, tarım faaliyetleri için de avantajlı. Bugün hava, bitki gelişimi için yeterli güneş ışığı sağlıyor. Bu nedenle çiftçiler dışarıda iş yaparken güneşli havanın tadını çıkaracak. Ancak, hava durumunu takip etmek önemli. Aniden değişen iklim koşulları, beklenmedik sürprizlere neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava biraz daha değişken olacak. Hava sıcaklıklarının 17 - 21 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Akşam saatlerinde hafif yağışların olması bekleniyor. Bu durum, sıcak havanın ani değişimlere neden olabileceği anlamına geliyor. Havanın seyrini takip etmek oldukça önemli hale geliyor. Şehirdeki insan trafiği ve yaşam koşulları da göz önünde bulundurulmalı. Dışarıda uygun kıyafetlerle yürümek önemli.

Özellikle açık havada zaman geçirenlerin giysileri dikkat etmesi gerekiyor. Güneşin etkisiyle sıcaklık artışı yaşanıyor. Akşam saatlerinde ise soğuk havalar rahatsız edici olabilir. Dışarıda kalacak olanlar için ceket bulundurmak iyi bir fikir. Ayrıca, hafif yağmur ihtimaline karşı şemsiye almak da faydalı. Bu, ani yağmurlara karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacak.

Sonuç olarak, Balıkesir'de bugünkü hava elverişli. Önümüzdeki günlerde ise hava değişkenlik gösterebilir. Bugün sıcak ve açık bir gün geçireceksiniz. Ancak havanın dengesi her zaman bozulabilir. Hava durumu tahminlerine dikkat ederek plan yapmanızda fayda var.

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hava durumu Balıkesir
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