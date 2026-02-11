HABER

Balıkesir Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmurlarla belirginleşiyor. Sıcaklık 12.6°C ile 17.4°C arasında değişirken, nem oranı %66 olarak ölçülecek. Önümüzdeki günlerde de bu yağmur durumu devam edecek. 12 Şubat'ta sıcaklıklar 7.8°C ile 12.2°C arasında olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmesi önemli. Rüzgar hızı 27 km/saat olarak kaydedilecek.

Simay Özmen

Bugün, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü, Balıkesir'de hava durumu hafif çiseleyen yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 12.6°C ile 17.4°C arasında değişecek. Nem oranı %66, rüzgar hızı ise 27 km/saat civarında olacak. Gün doğumu 08:06, gün batımı ise 18:38'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 7.8°C ile 12.2°C arasında olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü 8.5°C ile 13.5°C arasında sıcaklıklar görülecek. Yine hafif çiseleyen yağmurlar devam edecek. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 10°C ile 14.7°C arasında olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor.

Bu süreçte, hava durumu hafif çiseleyen yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 7.8°C ile 14.7°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 22 km/saat civarında seyredecek.

Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemli. Uygun ayakkabılar ıslanmaktan korur. Rüzgarı azaltmak için rüzgar geçirmez giysiler tercih edilebilir. Sıcaklıkların 7.8°C ile 14.7°C arasında olacağını unutmayın. Kat kat giyinmek, vücut ısısını dengede tutacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de faydalı olacaktır.

