Balıkesir Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Haziran 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu oldukça güzel. Hava açık ve güneşli. Sıcaklık, 28 ile 15 derece arasında değişiyor. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 7 kilometre. Nem oranı %40 civarında. Bu koşullar, keyifli ve rahatlatıcı bir gün geçireceğinizi gösteriyor.

Yarın, 13 Haziran Cumartesi hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 25 ile 16 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esmeye devam edecek. Hızı yine saatte yaklaşık 7 kilometre. Nem oranı %62 civarında olacak. Bu gün için uygun bir kıyafet tercihi yapmak önemli.

14 Haziran Pazar günü, hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık, 25 ile 15 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 4 kilometre. Nem oranı %41 civarında olacak. Bu gün için daha hafif giysiler tercih edilebilir.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli takip etmelisiniz. Özellikle hafif yağmurlu günlerde şemsiye bulundurmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınmalıdır.

Genel olarak, Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli hazırlıkları yapmak, gününüzü daha keyifli hale getirebilir.