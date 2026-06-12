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Balıkesir Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu, 12 Haziran 2026'da açık ve güneşli. Sıcaklık 28 ile 15 derece arasında değişiyor. Rüzgar kuzeyden esiyor ve hızı saatte 7 kilometre olarak ölçülüyor. Yarın hafif yağmurlu hava bekleniyor. 13 Haziran'da sıcaklık 25 ile 16 derece arasında olacak. Nem oranı %62. Hava koşullarını dikkate alarak uygun giysi seçimi, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olabilir.

Balıkesir Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 12 Haziran 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu oldukça güzel. Hava açık ve güneşli. Sıcaklık, 28 ile 15 derece arasında değişiyor. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 7 kilometre. Nem oranı %40 civarında. Bu koşullar, keyifli ve rahatlatıcı bir gün geçireceğinizi gösteriyor.

Yarın, 13 Haziran Cumartesi hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 25 ile 16 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden esmeye devam edecek. Hızı yine saatte yaklaşık 7 kilometre. Nem oranı %62 civarında olacak. Bu gün için uygun bir kıyafet tercihi yapmak önemli.

14 Haziran Pazar günü, hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık, 25 ile 15 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 4 kilometre. Nem oranı %41 civarında olacak. Bu gün için daha hafif giysiler tercih edilebilir.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli takip etmelisiniz. Özellikle hafif yağmurlu günlerde şemsiye bulundurmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınmalıdır.

Genel olarak, Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli hazırlıkları yapmak, gününüzü daha keyifli hale getirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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