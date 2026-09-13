Balıkesir Hava Durumu! 13 Eylül Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'in hava durumu, 13 Eylül Pazar 2026'da oldukça ilgi çekici bir seyir izliyor. Bugün, hava durumu şehrin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için uygun. Hava sıcaklığı 20 derece civarında. Özellikle sabah serin. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Balıkesir'in yeşil alanlarında yürüyüş yapmak için bu sıcaklık ideal. Gün içinde yer yer etkili olabilecek rüzgar da mevcut.

Genel olarak parçalı bulutlu bir hava durumu var. Güneş, bulutların arasından zaman zaman görünecek. Bu durum, dışarıda vakit geçirmeyi keyifli hale getiriyor. Ancak akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Hafif bir ceket almak iyi fikir olabilir. Balıkesir'in hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler gözlemlenecek. 14 Eylül Pazartesi günü, sıcaklık 19 dereceye kadar düşebilir. Hafif yağışlı bir hava olabileceği bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar, hava koşullarına uygun hazırlık yapmalı. Piknik planı olanlar, bir şemsiye almakta fayda görebilir.

Salı günü hava açılacak. Sıcaklık tekrar 21 derece civarına yükselebilir. Çarşamba günü parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için güneş koruyucu kullanmak önemli. Hava çok sıcak değil ama güneşin etkilerini unutmamak gerekir.

Balıkesir'deki hava durumu, sezon boyunca dikkatli olmayı gerektiriyor. Özellikle akşam saatlerinde hava soğuyor. Açık havada geçirilen zamanlarda uygun giyinmekte fayda var. Hava durumunu dikkate alarak planlarınızı yeniden değerlendirmek en doğrusu.

Sonuç olarak, 13 Eylül Pazar 2026'da Balıkesir'de açık hava aktiviteleri için uygun bir gün var. Önümüzdeki günlerdeki yağışlı hava ve sıcaklık düşüşlerini göz önünde bulundurmalıyız. Hava durumu tahminlerini takip etmek, planları güncellemek önem kazanıyor. Hava şartlarına dikkat ederek yazın son günlerinin tadını çıkarabilirsiniz.