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Endonezya şokta! 243 kişiyi taşıyan gemiden haber alınamıyor

Endonezya’da Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan ve 243 yolcu taşıyan gemiyle irtibat kesildi. Arama kurtarma çalışmaları başlatılırken gemiden kötü hava koşulları nedeniyle ihbarlar alındığı belirtildi.

Endonezya şokta! 243 kişiyi taşıyan gemiden haber alınamıyor

Endonezya'da içinde 243 kişi bulunan bir yolcu gemisiyle irtibatın kesilmesi üzerine, Java Denizi’nde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Endonezya şokta! 243 kişiyi taşıyan gemiden haber alınamıyor 1

SON SİNYAL 148 KM AÇIKTA

Endonezya’nın Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan bir yolcu gemisiyle irtibatın kesildiği bildirildi. Güney Kalimantan Arama Kurtarma Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, toplam 243 kişiyi taşıyan "Virgo Transport 8" isimli yolcu gemisinin son olarak Banjarmasin’in 148 kilometre açıklarında sinyal verdiği aktarıldı.

KORKUTAN ŞÜPHE

Geminin akıbetine ilişkin kesin bir bilginin bulunmadığı belirtilirken, Java Denizi’nde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, işletmeci firmanın geminin kötü hava koşullarından etkilendiğine dair güvenlik güçlerine ihbarda bulunduğu bilgisini paylaştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya gemi
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