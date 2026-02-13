HABER

Balıkesir Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 13 Şubat 2026 tarihinde hava durumu yağmurlu ve serin. Sabah 11 derece olarak ölçülen sıcaklık, gün içinde 12 dereceye kadar çıkacak. Hissedilen sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek. Rüzgar güneyden saatte 17 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. 14 Şubat'ta 15 derece, 15 Şubat'ta ise 18 dereceye ulaşılacak. Kat kat giyinmek ve hava durumunu takip etmek önemli.

Seray Yalçın

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma. Balıkesir'de hava durumu, sabah 11 derece civarında. Yağmurlu bir hava var. Hissedilen sıcaklık ise 8 derece. Gündüz sıcaklık 12 dereceye kadar yükselecek. Hava, hafif yağışlı bir şekilde devam edecek. Hissedilen sıcaklık 7 derece olarak bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Yağmurlu hava sürecek. Hissedeceğiniz sıcaklık 6 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında kalacak. Yağmur devam edecek. Hissedeceğiniz sıcaklık ise 4 derece. Rüzgar, güney yönünden saatte 17 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %90. Gündüz %79. Akşam %87, gece %92 olarak ölçülmesi bekleniyor. Basınç değerleri ise sabah 987 hPa. Gündüz 987 hPa, akşam 986 hPa ve gece 985 hPa olacak.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu, yağmurlu ve serin bir gün olarak geçiyor. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almanız faydalı olacak. Hava sıcaklıkları gün boyunca 10 ile 12 derece arasında değişecek. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacak.

Önümüzdeki günlerde, 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 15 derece civarına yükselecek. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 15 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları 18 dereceye kadar çıkacak. Kısmen güneşli bir gün olacak. 16 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklık 15 derece civarında kalacak. Yağmurlu bir hava öngörülüyor.

Hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmanız, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacak.

