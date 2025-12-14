Balıkesir Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

14 Aralık 2025 Pazar günü, Balıkesir'de hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 7 derece, akşam ise 6 derece olacak. Nem oranı %68 ile %94 arasında değişecek. Rüzgar hızı 10 km/s ile 15 km/s arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:25'tir. Gün batımı saati 17:50 olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu parçalı bulutlu ve serin kalacak. 15 Aralık Pazartesi günü gündüz sıcaklık 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecektir. 16 Aralık Salı günü gündüz 10 derece bekleniyor. Akşam sıcaklığı yine 0 derece civarında olacak. 17 Aralık Çarşamba günü gündüz sıcaklık 10 derece, akşam ise -1 derece öngörülüyor.

Serin hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksek olduğu için buharlaşma durumu var. Bu nedenle, hava daha soğuk hissedilebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen dış giyim ürünleri kullanmak da önemlidir. Rüzgar hızı 10 km/s ile 15 km/s arasında olacağı için rüzgarı azaltmak gerekecek.

Balıkesir'de 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun önlemleri almak önemlidir.