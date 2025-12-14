HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

14 Aralık 2025 Pazar günü Balıkesir'de hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve serin geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derecelere çıkacakken, akşam 9 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık ise gündüz 7, akşam 6 derece olarak ölçülecek. Nem oranı %68 ile %94 arasında değişecek. Rüzgar hızı 10 km/s ile 15 km/s arasında tahmin ediliyor. Bu koşullarda, uygun giyim ve önlemler almak oldukça önemlidir.

Balıkesir Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

14 Aralık 2025 Pazar günü, Balıkesir'de hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 7 derece, akşam ise 6 derece olacak. Nem oranı %68 ile %94 arasında değişecek. Rüzgar hızı 10 km/s ile 15 km/s arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:25'tir. Gün batımı saati 17:50 olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava durumu parçalı bulutlu ve serin kalacak. 15 Aralık Pazartesi günü gündüz sıcaklık 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecektir. 16 Aralık Salı günü gündüz 10 derece bekleniyor. Akşam sıcaklığı yine 0 derece civarında olacak. 17 Aralık Çarşamba günü gündüz sıcaklık 10 derece, akşam ise -1 derece öngörülüyor.

Serin hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Nem oranı yüksek olduğu için buharlaşma durumu var. Bu nedenle, hava daha soğuk hissedilebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen dış giyim ürünleri kullanmak da önemlidir. Rüzgar hızı 10 km/s ile 15 km/s arasında olacağı için rüzgarı azaltmak gerekecek.

Balıkesir'de 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı varABD'de üniversiteye kanlı saldırı! 2 ölü, çok sayıda yaralı var
ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendiABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Güllü'nün kızının ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Güllü'nün kızının ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

Yüzde 150 kazandırdı ama şimdi alacaklara kötü haber

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.