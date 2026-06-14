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Balıkesir Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

14 Haziran 2026 Pazar günü Balıkesir'de hava durumu oldukça hoş bir tablo sunuyor. Gündüz sıcaklık 25 derece dolaylarında, gece ise 15-16 dereceye düşerek serin bir atmosfer oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde hava açık kalmaya devam edecek. 15 Haziran'da sıcaklık 29 derece olacakken, 16 Haziran'da 34 derecelere ulaşacak. Bu sıcak günlerde, güneşten korunmak için şapka takmak ve bol su içmek önemli.

Balıkesir Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 14 Haziran 2026 Pazar günü. Balıkesir'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklık 25 derece civarlarında. Hava açık. Gece saatlerinde sıcaklık 15-16 dereceye düşecek. Serin bir hava hakim olacak. Rüzgar hafif. Nem oranı düşük seviyelerde. Bu durum, Balıkesir'deki hava durumunun rahatlatıcı ve konforlu olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Haziran Pazartesi günü hava açık. Sıcaklık 29 derece civarında olacak. 16 Haziran Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 34 dereceye kadar yükselecek. 17 Haziran Çarşamba günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 32 derece civarında seyredecek. Bu da Balıkesir'de hava koşullarının sıcak ve genellikle açık olacağını gösteriyor.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirecekler için güneşten korunmak önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalıdır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıkları yüksek olduğunda hassas grupların dikkat etmesi gerekir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar aşırı sıcaklardan etkilenmemeli. Gölge alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları önemlidir. Bu şekilde Balıkesir'deki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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