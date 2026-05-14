Balıkesir Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, Balıkesir'de hava durumu değişken. Hava çok bulutlu. Sıcaklık 18 ile 19 derece arasında seyrediyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %60 civarında. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirecekler için hafif yağmurlu bir gün demek.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenliğini koruyacak. Cuma günü, 15 Mayıs 2026'da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 23 derece civarında kalacak. Cumartesi günü, 16 Mayıs 2026, hava açık olacak. Sıcaklık 26 derece civarına yükselecek. Pazar günü, 17 Mayıs 2026'da hava yine çok bulutlu. Sıcaklık 22 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına göre dikkatli plan yapmalısınız. Perşembe ve Pazar günleri için hazırlıklı olmanız önemli. Hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar biraz daha düşük seyredecek. Dışarı çıkarken uygun kıyafet almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Planlarınızı esnek tutarak keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.