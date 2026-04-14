Balıkesir Hava Durumu! 14 Nisan Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 14 Nisan 2026 Salı günü hava durumu sabah saatlerinde bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 20 - 22 derece arasında seyredecek. Hava kısmen güneşli olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 - 12 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalacak. Nem oranı gün boyunca %50 - %60 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 10 - 15 km/saat seviyelerinde ölçülecek.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 15 Nisan Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 16 Nisan Perşembe günü ise güneşli bir gün geçireceğiz. 17 Nisan Cuma günü her an yağmur ve çisenti görülebilir. Bu nedenle, 17 Nisan Cuma günü dışarı çıkarken yanıma şemsiye almayı unutmayın.

Genel olarak, Balıkesir'de sıcaklık 15 - 23 derece arasında değişecek. Hava koşulları günlere göre farklılık gösterecek.