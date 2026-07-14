HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 14 Temmuz 2026 tarihi, güneşli ve sıcak bir hava ile karşılanıyor. Gündüz sıcaklığı 30 ile 34 derece arasında değişirken, gece sıcaklığı 16 ile 18 derece arasında seyredecek. Nem oranı %18 ile %29 seviyelerinde ölçülüyor. Rüzgar hızı ise 6 ile 10 km/saat civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Güneşten korunmak için güneş kremi kullanmak ve bol su içmek öneriliyor.

Balıkesir Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 14 Temmuz 2026 Salı, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 30 ile 34 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 16 ile 18 derece arasında seyredecek. Nem oranı %18 ile %29 arasında değişecek. Rüzgar hızı 6 ile 10 km/saat civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Hava tamamen açık olacak.

Bu sıcak hava, Balıkesir'de dışarda vakit geçirecekler için keyifli bir gün sunuyor. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemli. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmak faydalı. Şapka takmak da düşünülebilir. Bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Gelecek günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Temmuz Çarşamba sıcaklık 33 ile 35 derece arasında olacak. 16 Temmuz Perşembe ise hava 32 ile 37 dereceye yükselebilir. Nem oranı %17 ile %20 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 6 ile 9 km/saat civarında olacak. Bu günlerde de yağış beklenmiyor. Hava açık kalacak.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak faydalı. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önerilir. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Serinletici giysiler tercih etmek de rahat bir gün geçirmenizi sağlar.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda, güneşin zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Vücudu serin tutmak için gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: "Sana yapmayacağımızı bize yapma"Özgür Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: "Sana yapmayacağımızı bize yapma"
Kız kardeşinin cansız bedeniyle 1 hafta aynı evde kaldıKız kardeşinin cansız bedeniyle 1 hafta aynı evde kaldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.