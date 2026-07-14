Balıkesir Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Temmuz 2026 Salı, Balıkesir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 30 ile 34 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 16 ile 18 derece arasında seyredecek. Nem oranı %18 ile %29 arasında değişecek. Rüzgar hızı 6 ile 10 km/saat civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Hava tamamen açık olacak.

Bu sıcak hava, Balıkesir'de dışarda vakit geçirecekler için keyifli bir gün sunuyor. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemli. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmak faydalı. Şapka takmak da düşünülebilir. Bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Gelecek günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Temmuz Çarşamba sıcaklık 33 ile 35 derece arasında olacak. 16 Temmuz Perşembe ise hava 32 ile 37 dereceye yükselebilir. Nem oranı %17 ile %20 arasında seyredecek. Rüzgar hızı 6 ile 9 km/saat civarında olacak. Bu günlerde de yağış beklenmiyor. Hava açık kalacak.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak faydalı. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önerilir. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Serinletici giysiler tercih etmek de rahat bir gün geçirmenizi sağlar.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda, güneşin zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Vücudu serin tutmak için gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.