Balıkesir Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 15 Haziran Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla hava durumu yazın tipik özelliklerini gösteriyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 17 - 18 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar da gündüzleri 31 - 32 dereceyi bulacak. Geceleri ise 18 - 19 derece civarında olacak. Nem oranı %50 - %60 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 4 - 5 km/saat civarında esmesi bekleniyor. Bu koşullar açık ve güneşli bir havanın olacağına işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık ve koşullarını sürdürecek. 16 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 33 - 35 dereceye çıkması öngörülüyor. 17 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklıklar 31 - 33 derece arasında olacak. 18 Haziran Perşembe günü sıcaklığın 30 - 32 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması öneriliyor. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalınması gerekiyor. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için ek önlemler alınmalıdır.

Balıkesir'de 15 Haziran Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla hava durumu yazın tipik sıcak ve güneşli koşullarını yansıtıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.