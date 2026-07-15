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Balıkesir Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün Balıkesir'de hava durumu oldukça güzel. Gündüz sıcaklık 31-32 derece civarında ölçülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 19-20 dereceye düşüyor. Açık ve güneşli bir hava, dışarıda etkinlik düzenlemek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Hava genel anlamda açık kalacak. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemli. Bol su içmek ise sağlığınızı koruyacaktır.

Balıkesir Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Balıkesir'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz hava sıcaklığı 31-32 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19-20 derece arasında olacak. Hava açık ve güneşli. Yağış olasılığı neredeyse yok. Rüzgar kuzeyden 7-8 km/s hızla esecek. Nem oranı ise %64 civarında olacak.

Balıkesir'deki hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal. Dışarıda vakit geçirmek, yürüyüş yapmak veya etkinlik düzenlemek için mükemmel bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 32-34 derece arasında gerçekleşecek. 17 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 32-33 derece civarında seyredecek. Bu dönemde yağış olasılığı düşük. Hava genel olarak açık ve güneşli olacak.

Bu sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olabilir. Bol su içmek vücudu nemli tutar. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçirirken güneşin yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda durmak daha iyi olacaktır.

Bugün Balıkesir'de hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi bu fırsatla planlayabilirsiniz. Keyifli bir hafta geçirmeniz mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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