HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 16 Ağustos 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 29 dereceye ulaşırken, akşam saatlerinde 25 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 20 dereceye düşecek. Kuzeydoğudan esecek rüzgarın hızı saatte 11 kilometre olacak. Nem oranının sabah %74, gündüz %45, akşam %57 ve gece %71 civarında tahmin edilmesi, hava koşullarının hafif bunaltıcı olabileceğini gösteriyor.

Balıkesir Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Balıkesir'de 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 25 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 20 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %74 olacak. Gündüz nem oranı %45, akşam %57 ve gece %71 civarında kalacak.

Ağustos ayında Balıkesir genellikle sıcak ve güneşli bir dönem geçirir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 32 derece civarındadır. Gece sıcaklıkları ise genelde 19 derece civarındadır. Bu ayda yağış ihtimali %10 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31-32 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20-21 derece civarında olacak. Rüzgar yine kuzey yönlerden esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %70-75, gündüz %45-50, akşam %55-60 ve gece %70-75 civarında tahmin ediliyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneşten korunmak da oldukça gereklidir. Güneş ışınlarının en dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacaktır. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları önerilir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri de önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'ye 17 ayrı bölgeye ayırmışlar! En kritik yönetici de...Türkiye'ye 17 ayrı bölgeye ayırmışlar! En kritik yönetici de...
Ordu’da park halindeki motosiklette yangınOrdu’da park halindeki motosiklette yangın

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.