Balıkesir Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 25 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 20 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %74 olacak. Gündüz nem oranı %45, akşam %57 ve gece %71 civarında kalacak.

Ağustos ayında Balıkesir genellikle sıcak ve güneşli bir dönem geçirir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 32 derece civarındadır. Gece sıcaklıkları ise genelde 19 derece civarındadır. Bu ayda yağış ihtimali %10 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31-32 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20-21 derece civarında olacak. Rüzgar yine kuzey yönlerden esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %70-75, gündüz %45-50, akşam %55-60 ve gece %70-75 civarında tahmin ediliyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneşten korunmak da oldukça gereklidir. Güneş ışınlarının en dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacaktır. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları önerilir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri de önemlidir.