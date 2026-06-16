Balıkesir Hava Durumu! 16 Haziran Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Haziran 2026 Salı, Balıkesir'de hava durumu genel olarak açık ve sıcak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 20 derece. Hava açık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32 dereceye yükselecek. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 30 derece civarında kalacak. Hava az bulutlu devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 21 derece olacak. Hava yine az bulutlu kalacak.

Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Sabah saatlerinde rüzgar hızı 7 km/saat. Gündüz saatlerinde ise 10 km/saat. Akşam saatlerinde rüzgar 12 km/saat hızında esecek. Gece saatlerinde rüzgar hızı 10 km/saat olacak.

Nem oranları sabah %67, gündüz %27, akşam %35 ve gece %67 civarında. Balıkesir'de bugünkü hava durumu sıcak ve açık.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. Çarşamba günü hava sıcaklığı 25 derece civarında tahmin ediliyor. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Perşembe günü ise sıcaklık 26 derece olacak. Açık bir hava hakim olacak.

Bu sıcak havada güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek faydalı. Hafif kıyafetler giymek de önem taşır. Yüksek sıcaklık saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçının. Serin ortamlarda bulunmak sağlığınız için gereklidir.

Balıkesir'de 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu açık ve sıcak. Önümüzdeki günler de benzer hava koşullarıyla geçecek.