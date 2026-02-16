HABER

Balıkesir Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

16 Şubat 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 16-17 derece civarındayken, sabah saatlerinde 9-10 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 80 ve kuzeydoğudan esen rüzgarın hızı saatte 10-15 kilometre olacak. Yarın için hava sıcaklığının 10-11 derece civarına düşmesi ve yağmur geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Giyimde kat kat tercih edilmesi öneriliyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 16 Şubat Pazartesi 2026. Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu geçiyor. Gün boyunca sıcaklık 16 - 17 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 - 10 derece arasında seyredecek. Nem oranı %80 civarında bulunuyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 10 - 15 kilometre olarak bekleniyor.

Yarın, 17 Şubat Salı günü hava sıcaklığı 10 - 11 derece arasında olacak. Yağmur geçişleri bekleniyor. 18 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 7 - 8 dereceye düşecek. Azalan bulutlar görülecek. 19 Şubat Perşembe günü hava sıcaklığı 14 - 15 derece olacak. Daha sıcak bir hava bekleniyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olacağı göz önünde bulundurulmalı. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanında bir şemsiye bulundurmak da önemlidir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eseceği için rüzgar geçişlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Balıkesir'deki güncel hava durumu hakkında bilgi edinmek için raporları takip edebilirsiniz. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Gün boyunca dikkatli olmakta fayda var.

