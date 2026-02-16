Balıkesir Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Şubat Pazartesi 2026. Balıkesir'de hava durumu hafif yağmurlu geçiyor. Gün boyunca sıcaklık 16 - 17 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 - 10 derece arasında seyredecek. Nem oranı %80 civarında bulunuyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 10 - 15 kilometre olarak bekleniyor.

Yarın, 17 Şubat Salı günü hava sıcaklığı 10 - 11 derece arasında olacak. Yağmur geçişleri bekleniyor. 18 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 7 - 8 dereceye düşecek. Azalan bulutlar görülecek. 19 Şubat Perşembe günü hava sıcaklığı 14 - 15 derece olacak. Daha sıcak bir hava bekleniyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olacağı göz önünde bulundurulmalı. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanında bir şemsiye bulundurmak da önemlidir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eseceği için rüzgar geçişlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Balıkesir'deki güncel hava durumu hakkında bilgi edinmek için raporları takip edebilirsiniz. Hava durumu değişkenlik gösterebilir. Gün boyunca dikkatli olmakta fayda var.