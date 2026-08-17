Balıkesir Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Gündüz hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18 - 20 dereceye düşecek. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde olacak. Rüzgar saatte 15 - 20 kilometre hızla kuzeydoğudan esmesi öngörülüyor.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin su tüketmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Hafif, açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Balıkesir'de gündüz sıcaklıklar 30 - 32 derece arasında olacak. Geceleri ise sıcaklık 18 - 20 derece civarında seyredecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bu dönem, dikkatli olmak için uygun bir zaman dilimi.

Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önem taşır. Bol su içmek ve güneş ışınlarından korunmak sağlıklı kalmak için temel önlemler arasında bulunur.