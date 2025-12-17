Balıkesir Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Aralık 2025 Çarşamba. Balıkesir'de hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 5°C civarına gerileyecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1°C civarına düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif eserek 4-5 km/s hıza ulaşacak. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için soğuk ve nemli bir ortam yaratacak.

18 Aralık Perşembe günü Balıkesir'de hava durumu puslu güneşli olacak. 19 Aralık Cuma günü yine puslu güneşli bir hava bekleniyor. 20 Aralık Cumartesi günü ise bulutlu bir hava hâkim olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 11-12°C arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 2-4°C seviyelerine inecek. Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için daha uygun hale gelecek.

Soğuk ve nemli havalar nedeniyle uygun kıyafetler giymek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak kalmak gerekir. Yüksek nem oranı nedeniyle su geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Rüzgarın hafif olması açık hava etkinlikleri için ek bir avantaj sağlar.