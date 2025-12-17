HABER

Çarptığı motosiklet devrildi, sonra kaçtı: O anlar araç kamerasında

Tekirdağ’da bir otomobilin motosiklete çarpıp kaçtığı anlar araç kamerasına yansıdı. Yaralanan motosikletli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anına tanık olan taksi şoförü ise kaçan sürücünün duyarsızlığına tepki gösterdi.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzeri Ali Kayan ışıklar mevkiinde meydana geldi. Bülent Ecevit Bulvarı’ndan İsmetpaşa Bulvarı’na geçiş yapan bir otomobil, yokuş yukarı Çetin Emeç yönüne seyreden bir motosikletliye çarpıp devrilmesine neden oldu.

Kaza sonrası motosikletin sürücüsü yaralanırken, kazaya karışan otomobilin ise olay yerinden kaçtığı görüldü. Yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı ise araç kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

"DURMAYA TENEZZÜL BİLE ETMEDİ"

Kaza anına tanık olan taksi şoförü Ferhat Gülmez, "Müşteriyi bırakıp durağa doğru yola çıktığım esnada kazayla karşılaştım. Önümde seyreden ve normal istikametinde giden motorcu arkadaşa, yan yoldan çıkan suv tarzı bir araç çarpıp yere yığdı. Durmaya bile tenezzül etmedi, kaçtı. Yaralı arkadaşımızın da sağ bacağında biraz problem varmış diye duydum. Çok şükür evde ve durumu iyiymiş. Tabi kaza kaçınılmazdır ama keşke bekleseydi. O motorda sonuçta bir can vardı, hayvana da vursan beklersin. Cidden insanlık, merhamet kalmamış" dedi.

Çarptığı motosiklet devrildi, sonra kaçtı: O anlar araç kamerasında 2Kaynak: İHA

Tekirdağ
