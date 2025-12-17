HABER

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, 18 Aralık’ta sahiplerini buluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isimleri açıklanan 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne layık görülen kültür ve sanat insanları, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, saat 18.00’de ödüllerine kavuşuyor.

Bilim ve kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu tarafından belirlenen 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerine takdim edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıklamıştı.

Bu kapsamda “Bilim ve Kültür” dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, “Resim” dalında Yalçın Gökçebağ, “Müzik” dalında besteci Yalçın Tura, “Anadolu Arkeolojisi” dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık, “Fotoğraf” dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah, ödüle layık görülen isimler oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nün ise bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında bugüne kadar 22 kültür ve sanat dalında toplam 67 isim ödüllendirildi. Ödüle layık görülen isimler, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nun titiz çalışması sonucunda tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödülleri takdim edeceği törende Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri; Prof. Dr. İskender Pala, Ali Saydam, Aram Kuran, Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Fecir Alptekin, Gökhan Yazgı, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Han Tümertekin, Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Dr. Mustafa Sinan Genim, Orhan Gencebay, Prof. Dr. Ümit Meriç ve Prof. Dr. Yusuf Özkır hazır bulunacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ, KÜLTÜR POLİTİKALARINA YÖN VERMEYE DEVAM EDİYOR

Gelenekselleşen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Türkiye’de ve dünyada kültür ile sanatın; sürdürülebilir, bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla ele alınmasını hedefliyor.

Bu kapsamda; siyasi, ekonomik, etnik ve benzeri ayrımların ötesinde, toplumu birleştirici bir misyonun güçlendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca kültür ve sanat insanlarının özgün eserler üretebildiği; toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanata erişebildiği bir atmosferin oluşturulmasına yönelik politikalar geliştirilmeye devam ediliyor.

