Mardin'de elektrik akımına kapılan servis şoförü hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Servis şoförü Serhat Ekinci (27), ortağı olduğu oto yıkamacıda aracını yıkadığı sırada, kaçak yaptığı değerlendirilen basınçlı su makinesinden kaynaklı akıma kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, elektrik akımını keserek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekinci'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

