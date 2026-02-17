HABER

Balıkesir Hava Durumu! 17 Şubat Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 17 Şubat 2026'dan itibaren hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah sıcaklıkları 9 dereceye kadar çıkarken, gece 1 derece civarında gerçekleşecek. Hissedilen sıcaklık sabahları 0 derece olarak ölçülecek. Nem oranı %79 seviyesinde kalacak. Kuzey yönünden esen rüzgar, gün boyu hava kapalı ve bulutlu iken, aralıklı yağışlar bekleniyor. Günlük hava durumu bilgilerini takip etmek önem taşımaktadır.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında. Gece ise sıcaklık 1 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık sabahları 0 derece. Geceleri ise 1 derece civarında kalacak. Nem oranı %79 seviyesinde. Rüzgar, kuzey yönünden 18 kilometre/saat hızla esiyor. Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu. Aralıklı yağışlar bekleniyor.

18 Şubat Çarşamba günü hava durumu devam edecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece. Gece ise sıcaklık 1 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık sabah 1 derece. Geceleri de 1 derece olarak kalacak. Nem oranı yine %79 seviyesinde. Rüzgar kuzey yönünden 18 kilometre/saat hızla esecek. Gün boyunca hava bulutlu. Yer yer hafif yağışlar bekleniyor.

19 Şubat Perşembe günü hava durumu sürecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece. Gece ise sıcaklık 2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık sabahları 2 derece. Geceleri de 2 derece olarak ölçülecek. Nem oranı %78 seviyesinde. Rüzgar, kuzeybatıdan 15 kilometre/saat hızla esecek. Gün boyunca hava parçalı bulutlu olacak.

20 Şubat Cuma günü hava durumu yine devam edecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece. Gece ise sıcaklık 2 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık sabahları 2 derece. Geceleri de 2 derece olacak. Nem oranı %79 civarında olacak. Rüzgar, batı yönünden 17 kilometre/saat hızla esecek. Gün boyunca hava parçalı az bulutlu kalacak.

21 Şubat Cumartesi günü hava durumu sürecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 11 derece. Gece ise sıcaklık 3 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık sabahları 2 derece. Geceleri de 2 derece ölçülecek. Nem oranı %77 seviyesine inecek. Rüzgar, kuzeybatı yönünden 18 kilometre/saat hızla esecek. Gün boyunca hava bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava için hazırlıklı olmak gerekiyor. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde de rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önem taşır.

