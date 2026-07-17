Balıkesir Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Balıkesir'de hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklık 32-33 derece civarında. Gece ise 17-18 derece arasında seyrediyor. Nem oranı %28-33 seviyelerinde. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı 8-13 km/s. Gökyüzü genellikle açık ve güneşli. Yağış beklenmiyor.

Balıkesir, yaz aylarında sıcaklıkları yüksek olan bir bölgedir. Bugünkü hava koşulları, açık hava etkinlikleri için idealdir. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gündür. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek.

18 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 33-34 derece olacak. Gece ise 17-18 derece arasında seyredecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 35-36 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı 17-18 derece civarında kalacak. 20 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 36-37 derece arasında olacak. Gece 18-19 dereceye yükselecek. 21 Temmuz Salı günü sıcaklıklar 37-38 dereceye ulaşacak. Gece ise 19-20 dereceye kadar çıkacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkat edilmesi gereken bir durum. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamak önemli. Bol su içmek, hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korur. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Sıcak havalara karşı basit önlemler alarak, bu güzel günlerin tadını çıkarabilirsiniz.