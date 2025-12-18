Balıkesir Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Balıkesir'de hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 4 ile 11.8 derece arasında değişecek. Nem oranı %93 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 2.4 km/s seviyelerinde olacak. Gün doğumu saati 08:23, gün batımı ise 17:44 bekleniyor.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde serin ve nemli bir ortam yaratacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Nemden korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hafif olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu çok benzer olacak. 19 Aralık Cuma günü, sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında değişecek. 20 Aralık Cumartesi günü, sıcaklıklar 5 ile 12 derece olacak. 21 Aralık Pazar günü, hava sıcaklıkları 7 ile 13 derece arasında seyredecek.

Hava sıcaklıkları 5 ile 13 derece arasında olacak. Kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçilmelidir. Nem oranı yüksek olacak. Nemden korunmak için su geçirmez ve nefes alabilir kumaşlardan giysiler tercih edilebilir. Rüzgar hafif esmesi nedeniyle açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Sonuç olarak, Balıkesir'de 18 Aralık 2025 Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 5 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Hava koşullarına hazırlıklı olmak gereklidir.