Balıkesir Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, Balıkesir'de hava durumu soğuk ve rüzgarlı. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 5 derece değişecek. Rüzgarın hızı 22 km/s civarında. Nem oranı ise %70 civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:28. Gün batımı ise 18:14 olarak bekleniyor.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde soğuk hissedilebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Rüzgar geçirmeyen montlar da önem taşıyor. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşecek. Bu yüzden kat kat giyinmek gerekir. Baş, el ve ayakları korumak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk olacak. 19 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar 2 ile 5 derece arasında olacak. Rüzgarın hızı 22 km/s civarında seyredecek. 20 Ocak Salı günü ise sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı 23 km/s civarına yükselecek. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 4 ile 6 derece arasında olacak. Rüzgar hızının 24 km/s civarında olacağı tahmin ediliyor.

