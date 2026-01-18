HABER

Balıkesir Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 18 Ocak 2026'da hava durumu soğuk ve rüzgarlı. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 5 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı 22 km/s civarında. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler giymek ve rüzgar geçirmeyen montlar tercih etmek gerekiyor. Gelecek günlerde sıcaklıklar benzer şekilde soğuk seyredecek. Uygun giyinmek ve hava koşullarına dikkat etmek bu dönemde büyük önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, Balıkesir'de hava durumu soğuk ve rüzgarlı. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 5 derece değişecek. Rüzgarın hızı 22 km/s civarında. Nem oranı ise %70 civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:28. Gün batımı ise 18:14 olarak bekleniyor.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde soğuk hissedilebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Rüzgar geçirmeyen montlar da önem taşıyor. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşecek. Bu yüzden kat kat giyinmek gerekir. Baş, el ve ayakları korumak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk olacak. 19 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar 2 ile 5 derece arasında olacak. Rüzgarın hızı 22 km/s civarında seyredecek. 20 Ocak Salı günü ise sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı 23 km/s civarına yükselecek. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 4 ile 6 derece arasında olacak. Rüzgar hızının 24 km/s civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek şart. Rüzgar geçirmeyen montlar da önemli bir tercih olmalı. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşecektir. Kat kat giyinmek ve baş, el, ayakları korumak gerekmektedir.

Balıkesir'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve rüzgarlı olacak. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun önlemler almak da gerekecektir.

