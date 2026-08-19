Balıkesir Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de hava durumu oldukça ılıman ve keyifli. Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Hava sıcaklıkları 20 ile 30 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 6,5 km/saat civarında. Nem oranı %72 seviyelerinde seyredecek. Bu durum, Balıkesir'deki havanın rahatlatıcı ve konforlu olacağını gösteriyor.

Bugünkü hava durumu açık olacak. Hava sıcaklıkları 20 ile 30 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 6,5 km/saat civarında kalacak. Nem oranı ise %72 seviyelerinde olacaktır. Bu nedenle, Balıkesir'de hava konforlu ve keyifli olacak.

Önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumu bekleniyor? 20 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklıkları 19 ile 31 derece arasında değişecek. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklıkların 19 ile 32 derece arasında olması tahmin ediliyor. Ardından, 22 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklıkları 20 ile 33 dereceye yükselecek. Önümüzdeki günler, Balıkesir'de genellikle sıcak ve güneşli geçecektir.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirin. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneşin etkisini azaltmak için şapka takmayı unutmayın. Ayrıca, güneş koruyucu kullanmak da önemli. Günün en sıcak saatlerinde öğle vakitlerinde dışarıda daha az vakit geçirmek faydalı olacaktır. Böylece, Balıkesir'de önümüzdeki günlerdeki hava koşullarını en sağlıklı ve keyifli şekilde geçirebilirsiniz.