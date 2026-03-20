Balıkesir Hava Durumu! 20 Mart Cuma Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 20 Mart 2026 Cuma günü hava durumu mevsim normallerine uygun. Serin ve yağışlı bir gün bekleniyor. Hava sıcaklıkları 1 ile 5 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar olacağı tahmin ediliyor. Bugünkü hava durumu serin ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 21 Mart Cumartesi günü hava sıcaklıkları 4 ile 6 derece arasında kalacak. Hafif yağmur beklentisi var. 22 Mart Pazar günü sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağmur görülebilir.

Serin ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak önemlidir. Araçların silecekleri düzgün çalışmalıdır. Evde kalındığında pencere ve kapıların kapalı tutulması faydalıdır. Bu, iç mekanların ısısını korur.

Balıkesir'de 20 Mart 2026 Cuma günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Önümüzdeki günler için de benzer durum geçerli. Bu koşullara uygun hazırlık yaparak günlerinizi güvenli bir şekilde geçirebilirsiniz.