Balıkesir Hava Durumu! 20 Mayıs Çarşamba Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Balıkesir'de hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21 ile 22 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklığın 12 ile 13 derece civarında olması bekleniyor. Hava genel olarak kapalı ve yağışlı geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 21 Mayıs Perşembe günü hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 20 ile 21 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 12 ile 13 derece arasında seyredecek. 22 Mayıs Cuma günü hava daha da serinleyecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21 ile 22 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 13 ile 14 derece civarında olacak.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken uygun giysiler almanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Olası su birikintilerine karşı tedbirli davranmak gerekir. Serin havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. İnce bir ceket bulundurmak da faydalı olacaktır.

Balıkesir'de hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.